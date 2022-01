Non legate il cane fuori dal negozio: sparisce

In Italia ogni due ore scompare (viene rubato o scappa) un cane lasciato legato fuori dai supermercati o dagli uffici pubblici o anche dai bar e negozi vari. Dei dodici cani che scompaiono ogni giorno solo 4 vengono ritrovati vivi, mentre gli altri sono spesso vittime di incidenti stradali oppure oggetto di furto specialmente se si tratta di cani di piccola taglia che vengono poi reimpiegati nelle raccolte di elemosine o se si tratta di cani di razza rivenduti per la riproduzione.

I dati sono stati diffusi da Aidaa (Associazione italiana difesa animali e ambiente). “La maggior parte di questi cani scompare nelle grandi città metropolitane del Nord Italia, ma non mancano casi anche a Roma o nel Sud. Un nuovo fenomeno si sta affacciando in questi mesi ed è quello del furto di cani di razza di grande taglia per i quali si è aperto un vero e proprio nuovo mercato nei balcani e nel sud est asiatico destinazione Indonesia, dove i cani vengono utilizzati per riproduzione”.