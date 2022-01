Nell’auto un motorino elettrico rubato

RIPOSTO (CATANIA) – I carabinieri delle stazioni di Mascali e Riposto hanno denunciato due rispostesi di 45 e 26 anni (quest’ultimo deferito anche per essersi posto alla guida di un veicolo privo di patente perché in precedenza ritirata), per furto aggravato in concorso.

Durante controlli nel territorio, i militari di Riposto hanno intimato l’alt al conducente di una Lancia Y che presentava il portellone posteriore aperto dal quale fuoriusciva un motociclo a pedalata assistita. Il 26enne alla guida dell’auto, nonostante l’intimazione a fermarsi, ha proseguito la marcia nelle strade limitrofe fermandosi poco dopo, inseguito dai carabinieri, in una strada dove abita. Il conducente e il passeggero 45enne sono stati sottoposti a controllo e, alle richieste dei militari, non hanno saputo fornire documentazione comprovante la proprietà del motociclo.

Nascosti nel bagagliaio e sul tappetino lato passeggero anteriore, i militari hanno trovato diversi arnesi idonei allo scasso utilizzati probabilmente dai due sul mezzo che presentava manomissioni al cilindretto di accensione e, all’interno della serratura, una vite d’acciaio con la testa a croce. Il mezzo è stato restituito al proprietario, il quale ha riferito ai militari di averlo prestato giorni prima a un conoscente che ne aveva subito il furto a Giardini Naxos.