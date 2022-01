Nel Catanese i furti della banda-famiglia

RIPOSTO (CATANIA) – I carabinieri di Riposto hanno arrestato per furto 3 catanesi, padre e figlio rispettivamente di 56 e 35 anni e un 32enne. Nel corso della notte è stata segnalata la presenza sospetta di alcune persone che si aggiravano intorno a macchine parcheggiate a Nunziata, nel comune di Mascali.

Un residente ha udito da casa un forte rumore proveniente dalla strada e si è precipitato fuori, notando allontanarsi in gran fretta una Fiat Punto e costatando poi l’ammanco del catalizzatore dalla propria auto.

I militari hanno intercettato proprio in quella zona una Fiat Punto con a bordo tre uomini che non hanno saputo fornire giustificazioni convincenti circa la loro presenza in quei luoghi. A bordo sono stati trovati 9 catalizzatori le cui estremità tubolari presentavano tagli netti, 5 batterie marca Stanley e arnesi idonei allo scasso.