Morte cerebrale per la 12enne ricoverata al Garibaldi

CATANIA – E’ arrivata la terribile notizia della morte cerebrale della dodicenne ricoverata al Garibaldi Nesima di Catania. A dichiararla è stata la commissione medica dell’ospedale. La ragazzina due giorni fa si era sentita male alla scuola media Cavour per un arresto cardiaco avvenuto durante le lezioni.

Era stata soccorsa dal personale interno e poi dal 118 che dopo averla rianimata l’aveva trasportata in ospedale. Dai primi accertamenti era emersa la gravità del quadro clinico. La decisione della commissione ospedaliera è giunta dopo le ore di osservazione previste dalla legge. I danni provocati dall’ipossia per la mancanza di ossigeno al cervello le hanno indotto un coma irreversibile. I genitori hanno autorizzato il prelievo degli organi per la donazione.