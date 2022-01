Moro: la Serie A è tua

L’ultimo giorno del mercato di gennaio regala la Serie A a Luca Moro. Il Sassuolo ha ufficializzato l’ingaggio del bomber del Catania, il cui cartellino è di proprietà del Padova.

L’operazione da 4 milioni di euro più bonus prevede che Moro, giunto già a quota 20 reti nel torneo in corso, resti in prestito ai rossazzurri sino a fine campionato. Da regolamento, l’attaccante veneto, già sottopostosi alle visite mediche per il club emiliano, in questa stagione non può giocare per una terza squadra dopo avere vestito le maglie del Padova e del Catania.

Numerose le novità nel Messina, che ha tesserato il portiere Leonardo Caruso, ex Seregno, i difensori Vincenzo Camilleri e Daniele Trasciani, provenienti rispettivamente dal Lamezia e dal Teramo, e il centrocampista Nicola Dipinto, prelevato dalla Fidelis Andria. Il Palermo ha invece ceduto il difensore Manuel Peretti al Grosseto.