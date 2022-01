Maxi rogo a Catania, 13 mezzi distrutti

CATANIA – Quattro auto e nove mezzi a due ruote distrutti, la facciata di un palazzo e le saracinesche di una pasticceria e di un centro scommesse anneriti: sono ingenti i danni di un incendio avvenuto intorno alle 2 di notte in via Padova all’incrocio con via Aosta. A lanciare l’allarme sono stati alcuni residenti che avrebbero sentito anche una forte esplosione.

Sul posto sono arrivati gli agenti delle volanti e i vigili del fuoco che hanno lavorato per oltre due ore per domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona, evitando di fatto che le fiamme potessero propagarsi ad altre auto parcheggiate nelle vicinanze. Considerata l’estensione dell’incendio è stato necessario inviare un’autobotte di rincalzo.

Indagini sono in corso per accertare le cause del rogo.