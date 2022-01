Djokovic è affare di stato: bloccato in aeroporto

E’ diventata un caso internazionale la presenza in Australia di Novak Djokovic, il campione di tennis che dovrebbe partecipare all’Australian Open con un’esenzione vaccinale. Il primo ministro Scott Morrison ha chiesto spiegazioni e “prove a sostegno” della deroga e ha minacciato di far rientrare a casa il serbo “con il primo aereo” se tale esenzione non fosse giustificata.

Il direttore del torneo di Melbourne, primo Grande Slam dell’anno, ha esortato Djokovic a rivelare il motivo dell'”esenzione medica”, negando però che il serbo abbia avuto trattamenti privilegiati.

Intanto il serbo è arrivato in Australia, ma una disputa sui visti sta creando qualche problema all’ingresso. Secondo il Sydney Morning Herald e The Age, le autorità dello Stato di Victoria hanno negato la richiesta di visto dopo che il giocatore e il team hanno presentato un modello sbagliato, che non consente esenzioni mediche per la mancata vaccinazione. La situazione è di stallo e il numero uno al mondo e il suo staff sono fermi in aeroporto.

I funzionari degli agenti di frontiera hanno la discrezionalità di consentire a Djokovic di entrare nel Paese, anche senza il via libera della autorità, ma la vicenda sta diventando politica, con un confronto tra autorità federali e statali. “Il governo federale ci ha chiesto se supportiamo la richiesta di visto di Novak Djokovic per entrare in Australia. Non daremo questo supporto – scrive su twitter la ministra dello sport di Victoria, Jaala Pulford -. Siamo sempre stati chiari su due punti: lo studio delle domande di visto è una prerogativa del governo federale e le esenzioni mediche una prerogativa dei medici”.

La situazione riflette la rabbia nei confronti di Djokovic tra ministri e alti funzionari del Victoria per non aver voluto dichiarare se sia vaccinato o meno e neanche i motivi della esenzione ottenuta. Cresce anche tra loro il timore di essere criticati dai media e dagli elettori per aver favorito il serbo.