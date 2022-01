Rianimazioni: in Sicilia due ricoveri in meno

Sono 11.354 i nuovi casi di Covid in Sicilia, ieri erano 13.048. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 59.167 test, con il tasso di positività che scende dal 20,7 al 19%. Ventisei i decessi (relativi a diversi giorni), poco meno di 2.000 i guariti. Finalmente si inverte il trend dei ricoveri in terapia intensiva: da 165 si passa a 163.

Questa la situazione sul fronte del contagio nelle singole province: Catania con 3.071 casi, Palermo 2.927, Siracusa 1.226, Messina 998, Ragusa 840, Caltanissetta 797, Agrigento 737, Trapani 594, Enna, 164.

In tutta Italia sono 184.615 i nuovi positivi. Ieri erano stati 196.224. Le vittime sono 316, ieri erano state 313. Effettuati 1.181.179 test (ieri 1.190.567), il tasso di positività è al 15,6%, in calo rispetto al 16% di ieri.

Sono 1.668 i pazienti in terapia intensiva, uno in meno nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 156, lo stesso numero di ieri. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 17.648, ovvero 339 in più rispetto a ieri. Sono 2.323.518 gli attualmente positivi, 101.458 in più rispetto a ieri. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 8.155.645 e i morti 140.188. I dimessi e i guariti sono 5.691.939, con un incremento di 82.803 rispetto a ieri.