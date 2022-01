Incidente sui Nebrodi, muore ciclista catanese

È morto nell’ospedale Papardo di Messina Nunzio Chisari, il catanese di 50 anni che la vigilia di Natale aveva avuto un incidente con la bici durante un’escursione sui Nebrodi, nel bosco di Malabotta.

I familiari non vedendolo tornare a casa avevano lanciato l’allarme e allertato le forze dell’ordine per segnalare la sua scomparsa. Solo dopo diverse ore il 50enne è stato ritrovato dalle squadre dei tecnici della stazione Etna Nord del soccorso alpino e speleologico siciliano riverso a terra e privo di coscienza, anche se ancora vivo, e trasportato in elisoccorso al policlinico di Messina.