Incidente in moto, muore 35enne a Tremestieri

Incidente stradale nella notte a Tremestieri Etneo. Un 35enne, Orazio Intravaia, a bordo di una moto si è scontrato frontalmente in via Etnea con un’auto che viaggiava nella direzione opposta. Il 35enne, che lavorava in un bar a Pedara, stava rientrando dopo aver finito il proprio turno. Intravaia era rientrato dall’Australia, dove viveva, qualche mese fa per rivedere i genitori ed era rimasto poi bloccato in Sicilia a causa delle restrizioni Covid. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri di Tremestieri Etneo.

La notizia è stata diffusa dal sindaco della cittadina in provincia di Catania, Santi Rando che ha pubblicato un post sulla sua pagina Facebook: “Tragico risveglio stamattina per il nostro paese per la sopraggiunta notizia della morte del giovane centauro Orazio Intravaia, di 35 anni, nostro concittadino, avvenuta ieri notte a causa di un incidente stradale. Uno sconto frontale con un’auto, avvenuto per cause ancora da accertare, ha drammaticamente strappato alla vita il giovane. Ci stringiamo con partecipazione al dolore della famiglia e di tutti gli amici di Orazio”.