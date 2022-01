In un magazzino allestito studio con falso dentista

La guardia di finanza di Palermo ha sequestrato un magazzino in zona Boccadifalco adibito a studio dentistico nel quale operava abusivamente un falso odontoiatra, in quanto sprovvisto di laurea e abilitazione alla professione. L’uomo è stato sorpreso mentre prendeva l’impronta dentaria a un paziente. Alla richiesta dei militari di esibire la certificazione ambientale (Aua), la laurea in odontoiatria e l’iscrizione all’albo dei dentisti, l’uomo ha esibito soltanto il diploma di istruzione professionale a indirizzo odontotecnico. Questo titolo gli avrebbe permesso di effettuare esclusivamente protesi dentarie e non di operare direttamente sui pazienti, circostanza invece constatata dai militari.

Nel magazzino è stata trovata un’agenda contenente contatti e importi relativi a prestazioni lavorative, oltre a diversi anestetici, aghi e tamponi utilizzati nelle normali pratiche odontoiatriche. All’interno della struttura c’erano anche altre due persone intente a lavorare come segretario e assistente alla poltrona, per i quali il dentista abusivo non è stato in grado di dimostrare la regolare assunzione.

I finanzieri hanno proceduto al sequestro dell’immobile e delle attrezzature, oltre alla denuncia dell’uomo per esercizio abusivo dell’attività professionale di odontoiatra e per mancanza di certificazione ambientale relativa allo scarico di acque reflue.