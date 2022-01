Il presidente sarà ancora siciliano

Intesa nella maggioranza per la rielezione di Sergio Mattarella come presidente della Repubblica. I capigruppo sono andati al Quirinale per chiedere il sì del capo dello Stato, che si è messo a disposizione dopo che negli scorsi mesi aveva manifestato la volontà di non ripetere il mandato. “Avevo altri piani, ma se serve ci sono”, avrebbe detto.

Alle 16.30 l’ottava votazione, che potrebbe dunque portare alla conferma dell’ottantenne palermitano. Il premier Mario Draghi ha prima visto Mattarella e poi ha chiamato i leader dei partiti sostenendo l’opportunità di un nuovo mandato “per il bene e la stabilità del Paese”. Tutti si sono allineati nella maggioranza. Unico dissenso quello di Fratelli d’Italia, che voterà per Carlo Nordio: “Sarei stupita se Mattarella dicesse di sì”, aveva detto Giorgia Meloni. Nella settima votazione al capo dello Stato sono andati 387 voti.

Intanto Giuliano Amato è il nuovo presidente della Corte Costituzionale, eletto all’unanimità. Una sorta di premio di consolazione per il torinese di 83 anni, più volte nominato come possibile successore di Mattarella. E’ il giudice costituzionale con maggiore anzianità, rimarrà in carica 8 mesi prima del termine del mandato di 9 anni.