Il Catania si ferma. Nel giorno della scadenza del termine fissato dalla sentenza del tribunale per il versamento di 600 mila euro da parte di Sigi al club – condizione imprescindibile per la prosecuzione dell’esercizio provvisorio – il gruppo rossazzurro ha sospeso gli allenamenti, ripresi il 31 dicembre.

Una decisione scaturita da altre due positività al Covid emerse nel gruppo squadra a seguito del nuovo giro di test molecolari: si tratta di un calciatore e di un componente dello staff, posti subito in isolamento. Al momento, dunque, i tesserati positivi al Covid sono sei: cinque atleti e un tecnico. Due calciatori, inoltre, pur negativi, sono in quarantena in quanto contatti stretti di persona contagiata.

L’attività della prima squadra è stata temporaneamente sospesa, decisione resa possibile anche dal rinvio della giornata di campionato prevista per domenica prossima. Si riprenderà quando la situazione si normalizzerà. A patto che Sigi faccia il proprio dovere.