GANGI (PALERMO) – Un cacciatore di 42 anni è morto a Gangi durante una battuta di caccia. L’uomo si trovava in una zona impervia insieme ad altre persone quando si è sentito male e si è accasciato. I compagni hanno cercato di rianimarlo, ma non c’è stato nulla da fare. Sono intervenuti i sanitari del 118. Il medico legale arrivato nella zona ha confermato che la morte è stata causata da un malore improvviso. Sono intervenuti i carabinieri. La procura ha disposto la restituzione della salma alla famiglia per celebrare i funerali.