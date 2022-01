Covid, picco di contagi in carcere

ROMA – Sono 2.586 i detenuti positivi al Covid. Un picco mai raggiunto dall’inizio della pandemia, con i casi più che raddoppiati nel giro di 10 giorni. L’ultima cifra è aggiornata al 17 gennaio, mentre al 6 gennaio i detenuti contagiati erano 1.057.Quasi tutti (2.586) sono asintomatici, mentre 14 sono ricoverati in ospedale. In tutto sono sette i penitenziari dove i positivi superano il centinaio; il record negativo è di Torino con 173 casi. Seguono Firenze Sollicciano (128), Napoli Secondigliano (144), Napoli Poggioreale (125), Busto Arsizio (120), Prato (110) e Pavia (103).Tra gli agenti i casi sono 1.572: 5 i poliziotti in ospedale.