Covid: Palermo supera Catania

Sono 8.133 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia, ieri erano 8.606. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 46.517 test, con il tasso di positività che scende dal 20 al 17%. Quarantatre i morti (il totale arriva a 8.053), più di 1.400 i guariti. I ricoverati in ospedale sono 1.556, tre in meno rispetto a ieri; 170 quelli in terapia intensiva, lo stesso numero del giorno precedente.

Questo il dettaglio dei nuovi contagiati nelle varie province: 2.243 a Palermo, 1.623 a Catania, 935 a Siracusa, 896 a Ragusa, 632 ad Agrigento, 590 a Caltanissetta, 586 a Messina, 445 a Trapani, 183 a Enna.

In tutta Italia sono 192.320 i nuovi positivi. Ieri erano stati 228.179. Le vittime del virus sono 380, ieri erano 434. Effettuati 1.181.889 test (ieri 1.481.349), il tasso di positività è al 16,3%, in aumento rispetto al 15,4% di ieri.

Sono 1.688 i pazienti in terapia intensiva, 27 in meno nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 134. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 19.500, ovvero 52 in più rispetto a ieri. Sono 2.626.590 gli attualmente positivi, con un incremento di 64.434 nelle ultime 24 ore. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 9.219.391 mentre i morti sono 142.205. I dimessi e i guariti sono 6.450.596, con un incremento di 136.152 rispetto a ieri.