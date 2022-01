Covid, numeri da paura in Sicilia: +14.269

Numeri Covid allarmanti in Sicilia: i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore sono 14.269, ieri erano stati 7.328. La regione Sicilia ha però comunicato che dalla data odierna per la definizione di caso vengono presi in considerazione anche i casi confermati da test antigenico (Circ. 474 del 05/01/22). Effettuati poco meno di 60.000 test, con il tasso di positività che passa dal 12 al 23%. L’isola è al sesto posto per contagi, al primo la Lombardia con 52.693. Diciannove i decessi (11 riferiti ad altri giorni), 1.332 i guariti. Nelle terapie intensive sono ricoverate 119 persone (+4), nei reparti ordinari 944 (+35).

Questo il dettaglio dei nuovi contagiati in base alla provincia: 3.377 a Catania, 3.210 a Palermo, 1.546 a Siracusa, 1.502 a Messina, 1.195 a Ragusa, 1.149 a Caltanissetta,1.075 a Trapani, 716 a Enna, 499 ad Agrigento.

Per la prima volta dall’inizio dell’emergenza Covid, quasi due anni fa, sono stati registrati in Italia oltre 200 mila casi in 24 ore. Secondo il bollettino del ministero della Salute sono infatti 219.441 i positivi individuati con i test antigenici e molecolari (ieri erano stati 189.109). Le vittime sono invece 198, in calo rispetto a ieri, quando erano state 231.

Sono 1.138.310 i tamponi molecolari e antigenici effettuati (ieri 1.094.255). Il tasso di positività è al 19,28%, in aumento rispetto al 17,3% di ieri. Sono 1.467 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 39 in più in 24 ore nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 177. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 13.827, ovvero 463 in più rispetto a ieri.

Sono 1.593.579 gli attualmente positivi al Covid in Italia, 172.462 in più rispetto a ieri. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 6.975.465 e i morti 138.474. I dimessi e i guariti sono invece 5.243.412, con un incremento di 46.770 rispetto a ieri.