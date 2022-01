Covid, la Sicilia non si muove

Sono 10.023 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia, in calo rispetto agli 11.354 di ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 50.567 test, con il tasso di positività che rimane al 19%. Ventuno i decessi (relativi a diversi giorni), poco meno di mille i guariti. Nelle terapie intensive sono ricoverate 165 persone (+2).

Questa la distribuzione dei nuovi contagiati per provincia: 2.957 a Catania, 2.492 a Palermo, 1.018 a Siracusa, 856 ad Agrigento, 724 a Ragusa, 699 a Caltanissetta, 674 a Messina, 458 a Trapani, 145 a Enna.

In tutta Italia sono 186.253 i nuovi positivi. Ieri erano stati 184.615. Le vittime sono 360, (ieri erano state 316): si tratta del numero più alto in questa quarta ondata. Sono 1.132.309 i tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore (ieri 1.181.179), il tasso di positività è al 16,4%, in aumento rispetto al 15,6% di ieri.

Sono 1.679 i pazienti in terapia intensiva, 11 in più nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 136 (ieri 156). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 18.019, ovvero 371 in più rispetto a ieri. Sono 2.398.828 gli attualmente positivi, 75.310 in più rispetto a ieri. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 8.356.514 e i morti 140.548. I dimessi e i guariti sono 5.817.138, con un incremento di 125.199 rispetto a ieri.