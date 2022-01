Comitato festa Sant’Agata, per la prima volta una donna alla guida

CATANIA – Resi noti a Catania i nomi dei membri del nuovo Comitato per la festa di Sant’Agata. A capo per la prima volta una donna, Mariella Gennarino, stilista e imprenditrice di moda catanese, che prende il posto di Riccardo Tomasello. L’annuncio è stato dato durante una conferenza stampa in arcivescovado, alla presenza dell’arcivescovo di Catania, monsignor Salvatore Gristina, e del sindaco Salvo Pogliese. Ecco i nomi degli altri componenti del comitato: Rosalba Panvini, Grazia Manuela Banna, Santa Barresi, Maurizio Magnano San Lio, Ettore Mastrojeni, Salvo Lo Giudice.