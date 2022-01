C’è il papa: De Luca si prende una settimana

MESSINA – Il sindaco di Messina Cateno De Luca ha annunciato durante una diretta su Facebook che rinvierà di una settimana la decisione di dimettersi da primo cittadino per candidarsi alla Regione. “Ci tengo – ha detto – a essere presente e rappresentare la città di Messina all’udienza dal papa organizzata dall’Anci. Mi sembra doveroso”.

De Luca ha aggiunto che le dimissioni sono solo rinviate, esattamente di 6 giorni. “Mi dovete sopportare una settimana in più. Non si andrà oltre”. Pertanto le dimissioni dovrebbero essere protocollate lunedì 17 gennaio per essere efficaci venti giorni dopo. De Luca aveva sottolineato che nei 20 giorni che intercorreranno dalla data del protocollo delle dimissioni a quando diverranno efficaci, continuerà “a fare il sindaco. E quei venti giorni, inoltre, sono sufficienti a gestire l’ondata pandemica (la quarta) che non sta risparmiando Messina”.