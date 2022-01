CamCom Catania, Giuffrida commissario

Giuseppe Giuffrida guiderà la Camera di Commercio di Catania. Le Camere di commercio di Siracusa e Ragusa sono state associate a una più grande ‘a cinque’ che riunisce anche le province di Trapani, Agrigento e Caltanissetta, nominato commissario Massimo Conigliaro. Da questo momento decadono tutti gli organi che gestivano le Camere di Commercio commissariate, compresi i revisori dei conti.

“Abbiamo appreso con soddisfazione del successo dell’iniziativa politica che pone fine alla Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, che ha legato insieme le realtà territoriali di Catania, di Ragusa e di Siracusa”, afferma Giovanni Petrone, presidente regionale Codacons in Sicilia.

“Un’esperienza, quella della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia – aggiunge – che si è rivelata, in questi anni, deficitaria e insoddisfacente. Ci piace pensare di aver fornito un nostro contributo al successo dell’attuale iniziativa politica, in particolare per ciò che concerne il disinnesco dell’improvvido progetto di svendita della società aeroportuale catanese, che può soddisfare l’interesse di pochi, dei soliti pochi, calpestando totalmente le ragioni di un intero territorio e dei suoi cittadini”.

“Auspichiamo che presto si favorisca il necessario rilancio e l’opportuna messa in efficienza del sistema camerale isolano. Continueremo a vigilare allo scopo di assicurare la bona gestio delle Camere di Commercio – chiosa Petrone – nonché per garantire il definitivo accantonamento dell’idea scellerata di porre in vendita il nostro aeroporto cittadino, a tutto svantaggio della collettività”.