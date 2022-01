CALTANISSETTA – Due persone, Rosario Davide Alba e Francesco Nugara, sono state arrestate nell’ambito delle indagini su attentati incendiari e atti intimidatori nei confronti di un avvocato nisseno. Alba è indagato, in qualità di mandante, per tentata estorsione, atti persecutori, incendio e danneggiamento seguito da incendio aggravati dal metodo mafioso. Nugara, indagato per il reato di incendio, è accusato di essere il mandante, su incarico di Alba, del rogo appiccato il 18 gennaio del 2020 nella casa di campagna della vittima che ha coinvolto anche due auto in uso alla famiglia del legale. L’avvocato ha subito, il 7 novembre del 2018 e il 30 gennaio del 2018, attentati incendiari alla sua auto. Il 20 luglio del 2021 sono stati esplosi sei colpi di pistola contro la sua casa, mentre era all’interno con dei familiari.