Arrivano i carabinieri al Rifugio Sapienza

CATANIA – I carabinieri di Nicolosi sono spuntati in forze al Rifugio Sapienza, sull’Etna, per verificare il rispetto dell’obbligo di green pass. Sono state controllate le attività di 6 ristoranti e i loro 73 clienti, senza che venissero trovate irregolarità, a parte tre persone che non indossavano la mascherina protettiva.

I militari hanno invece multato quattro automobilisti per il mancato possesso di catene o delle gomme da neve. La prefettura di Catania ha emanato una specifica ordinanza “Piano neve 2022” per garantire il possesso di questi accessori.