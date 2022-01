Acireale: modificano moduli, cacciati dall’hub

CATANIA – Sarebbero stati respinti dal centro vaccinale di Acireale i due coniugi catanesi ultracinquantenni che volevano fare la prima dose anti Covid ma al momento di compilare i moduli hanno cancellato le parole “acconsento e autorizzo” inserendo la dicitura relativa all’obbligatorietà del siero.

“Siamo arrivati al Palatupparello – raccontano il 54enne Antonino Fiumara e la 55enne Gaetana Maria Musumeci, residenti a San Gregorio – all’orario della prenotazione. Abbiamo compilato tutto, ma operato una modifica, perché secondo noi il modulo del consenso dovrebbe essere aggiornato alla luce della nuova normativa sull’obbligo. L’operatrice di sportello e un altro dipendente ci hanno detto che i fogli sono ‘immodificabili’ e quindi non erano accettabili”.

Alle rimostranze di marito e moglie, che hanno chiesto di parlare con il responsabile dell’hub, “ci hanno spiegato che non si poteva perdere tempo, occorreva dare spazio ad altri e dovevamo andare via. Ci hanno negato la somministrazione vaccinale obbligatoria per legge, equiparabile a trattamento sanitario obbligatorio, pertanto non necessitante di alcun consenso da parte del vaccinando”.