Incidente mortale nel pomeriggio sulla strada statale 114 alle porte di Acireale. Una Toyota Rav4 che procedeva in direzione Catania, per cause in corso di accertamento, si è schiantata contro un muro. A bordo una coppia di turisti in vacanza in Sicilia: a perdere la vita una 62enne di Modena, il compagno che era alla guida dell’auto è rimasto ferito ed è stato trasportato al Policlinico di Catania.