Vento solleva gonfiabile, 5 bimbi morti in Australia

Cinque bambini sono morti, e altri quattro sono gravemente feriti, dopo che un castello gonfiabile è stato sollevato dal vento durante una festa di fine anno in Australia, precisamente in una scuola elementare a Devonport, in Tasmania.

“Posso tristemente confermare che cinque bambini sono morti, tre maschi e due femmine – ha detto la polizia dello stato della Tasmania -, altri quattro sono in condizioni critiche”. Il castello gonfiabile sul quale giocavano i bambini è stato sollevato da una raffica di vento provocando la caduta dei piccoli a terra: è questa, secondo quanto si è appreso successivamente, la dinamica della tragedia. I bimbi, riportano i media internazionali, sono precipitati al suolo da un’altezza di circa 10 metri. L’incidente è avvenuto in mattinata (ora locale) nella scuola elementare di Hillcrest.