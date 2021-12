Terremoti a Catania e sull’Etna

Non si è ancora arrestato lo sciame sismico che da ieri sera è stato registrato nella piana di Catania, con epicentro a circa sei chilometri a sud di Motta Sant’Anastasia.

L’evento di maggiore intensità, di magnitudo 3.1, è stato segnalato dall’Ingv alle 7.14, alle 6.43 e alle 7.29 altre due scosse più lievi. L’ipocentro è stato localizzato a una profondità di circa 10 chilometri. Non risultano, al momento, segnalazioni di danni a cose o persone. Sull’Etna, sono state registrate al tre due scosse, la prima alle 10.19 di magnitudo 3.6 a Milo e la seconda di magnitudo 2.1 alle 10.23 a Zafferana Etnea. E tra gli abitanti della zona tornano gli incubi del terremoto di Santo Stefano del 2018, quando un terremoto di magnitudo 4.8 sulla faglia di Fiandaca causò crolli e ingenti danni.

“Si tratta di movimenti della crosta terrestre di natura tettonica – spiega il direttore dell’Ingv Stefano Branca – La Sicilia orientale è caratterizzata da questo tipo di sismicità ed è una delle zone a più alto rischio in Italia, non ci sorprendono questa serie di eventi che chiaramente sono per natura imprevedibili. Contestualmente stiamo registrando attività sismica sull’Etna, tra Zafferana e Milo, ma i terremoti non sono collegati con lo sciame sismico cominciato ieri sera nella Piana di Catania e convenzionalmente indicato con il centro abitato più vicino, in questo caso Motta Sant’Anastasia. Continuiamo a monitorare la situazione dalla sala operativa dell’osservatorio etneo”.

La Protezione civile regionale ha invitato, a scopo precauzionale i sindaci delle aree interessate ad attivare la ‘fase di attenzione’ e quanto previsto dai piani di Protezione civile. Ieri la scossa di magnitudo 4.3 è state nettamente avvertita alle 22.33 nelle province di Catania, Siracusa e Ragusa. Era stata preceduta da altri eventi, una quindicina in tutto, il maggiore dei quali, di magnitudo 3.1, alle 21.58, anche questo avvertito nel Catanese.