SIRACUSA – Gli agenti della Squadra mobile hanno arrestato un diciottenne per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I poliziotti, con l’ausilio delle unità cinofile della Questura di Catania, hanno eseguito una perquisizione all’interno dell’abitazione di un giovane, già sottoposto agli arresti domiciliari per reati inerenti gli stupefacenti. Grazie al fiuto dei cani Elvis e Cris, all’interno della camera da letto è stata trovata una borsa contenente cocaina e hashish già suddivisa in dosi. Nel corso della perquisizione è stata trovata una chiave che serviva per aprire un lucchetto che chiudeva una delle cantinette al pianoterra dello stabile. In totale, sono stati sequestrati 74 grammi di cocaina (suddivisa in 319 dosi) e 313 grammi hashish (suddiviso in 500 dosi).