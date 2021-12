Sigi, l’appello di Pogliese

Il Calcio Catania ha le ore contate per non perdere il titolo sportivo di Serie C. Le speranze sono appese a un filo in mano alla Sigi. E anche il sindaco di Catania, Salvo Pogliese, lancia attraverso Facebook un appello rivolto ai soci.

“Il tempo è (quasi) scaduto: Sigi versi quanto serva per salvare il titolo sportivo e consentire alla storia di fare il proprio corso. È un preciso dovere nei confronti dei catanesi, oltre che una specifica richiesta del Tribunale fallimentare, per consentire l’esercizio provvisorio e lavorare a una soluzione definitiva, strutturalmente ed economicamente solida, all’altezza del bacino d’utenza e delle potenzialità della nostra città”.

“Non è solo un fatto di cuore, ma di ragione e di lungimiranza, oltre che l’unico modo per non lasciare un ricordo terribile alla tifoseria catanese, assumendosi colpe che sicuramente andrebbero in larga misura attribuite a chi abbia avuto la responsabilità della attuale drammatica situazione debitoria. Non c’è più tempo, cari soci della Sigi; è solo il tempo della serietà, della responsabilità, della schiena dritta, anche in presenza di evidenti grandi difficoltà. Il calcio a Catania, e tutto quello che intorno a questo fenomeno si muove, deve continuare al livello che Catania, città e squadra di calcio, meritano”.