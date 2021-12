Sigi, convocata assemblea dei soci

Lunedì 13 dicembre. E’ la data – secondo quanto anticipato a Sport Sicilia Preview su Telecolor – per la quale è stata convocata dal Cda della Sigi l’assemblea dei soci per discutere la ricapitalizzazione della società, passaggio chiave per offrire le necessarie garanzie al tribunale nell’ambito degli accertamenti in corso sullo stato patrimoniale del Calcio Catania. Una data non casuale a ridosso di una scadenza importante, quella del 16 dicembre, quando bisognerà pagare una nuova tornata di stipendi ai tesserati.