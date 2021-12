Sicilia: quasi 50.000 test Covid, il tasso di positività rimane al 5%

Sono 2.446 i nuovi casi di Covid in Sicilia. Ieri erano 2.131. L’Isola è all’ottavo posto in Italia (al primo posto c’è la Lombardia con 17.332). Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 48.351 test, con il tasso di positività che rimane al 5%. Tredici i morti, 523 i guariti. Nei reparti di terapia intensiva ci sono 76 persone (+3).

Questa la distribuzione dei nuovi contagiati per provincia: 702 a Catania, 489 a Palermo, 388 a Messina, 202 a Siracusa, 187 a Trapani, 174 ad Agrigento, 123 a Enna, 120 a Ragusa, 61 a Caltanissetta.

In tutta Italia sono 54.762 i nuovi positivi, ancora il numero più alto da inizio della pandemia. Ieri i casi erano stati 50.599. Le vittime sono 144, mentre ieri erano state 141. Sono 969.752 i test effettuati (ieri 929.775), il tasso di positività è al 5,6%, in aumento rispetto al 5,4% di ieri.

Sono 1.071 (ieri erano 1.038) i pazienti in terapia intensiva in Italia. Gli ingressi giornalieri sono 106. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 8.892 (ieri erano 8.812), ovvero 80 in più. Sono 500.466 gli attualmente positivi, 39.792 in più rispetto a ieri. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 5.622.431 e i morti 136.530. I dimessi e i guariti sono 4.985.435, con un incremento di 14.851 rispetto a ieri.