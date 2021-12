Traffico bloccato sulla tangenziale Ovest di Catania, in direzione Messina, a causa di un incidente avvenuto tra Passo Martino e lo svincolo di Zona Industriale Nord. Per cause in corso di accertamento, un mezzo pesante ha tamponato un furgone, nell’impatto cinque persone sono rimaste ferite e una ha perso la vita. Sul posto personale di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione.