Tragico incidente stradale sulla strada statale 114, ad Aci Castello. Nello scontro fra tre auto ha perso la vita una persona. L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata subito dopo la frazione di Cannizzaro. Ancora da ricostruttore la dinamica, sul posto per i rilievi la polizia municipale di Aci Castello. Il traffico in zona è rimasto bloccato, con auto rimaste in fila per ore.