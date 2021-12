Rosolini, ruba balle di fieno dal presepe in piazza

ROSOLINI (SIRACUSA) – Rubata a Rosolini parte della scenografia che compone la Natività del presepe in piazza SS. Crocifisso. I carabinieri, grazie alla visione dei filmati di video sorveglianza, hanno identificato un uomo che la scorsa sera ha accostato l’auto a pochi metri dal presepe prelevando alcune balle di fieno che componevano la grotta della natività.

L’uomo è stato accompagnato in caserma dove ha ammesso il furto dicendo che avrebbe consegnato le balle al suo cavallo come nutrimento: è stato denunciato per furto aggravato. Indagini sono tuttora in corso per identificare i ladri che invece hanno rubato la stella di Natale.