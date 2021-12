“Riprendiamoci quel che ci è stato tolto”

Conferenza stampa dell’allenatore del Catania, Francesco Baldini, alla vigilia della partita esterna contro il Latina, in programma domenica alle 14.30.

PENALIZZAZIONE. “La mia richiesta è stata quella di andarci a riprendere con gli interessi ciò che ci è stato tolto. Questa partita non vale solo 3 punti, può essere un’ulteriore occasione per dimostrare il valore dei ragazzi e magari per riempire lo stadio domenica prossima. Siamo molto carichi, me compreso”.

SQUADRA. “Ceccarelli era cresciuto tanto, c’è rammarico per non averlo a disposizione domani per problemi personali: parlando con lui e con il direttore ho ritenuto che non fosse la giornata giusta per averlo in campo, cercheremo di recuperarlo per la prossima settimana. Sugli esterni ho altre soluzioni: Russotto, Piccolo, anche Greco che può giocare in quella posizione. Schierando un centrocampista in meno le soluzioni lì davanti non mi mancano. Sta a me valutare tante cose, comprese le difese avversarie. Laterale sinistro? In questo momento ho la sensazione che in fase difensiva Ropolo mi dia maggiore equilibrio. Pinto e Piccolo non partiranno titolari, ma stanno migliorando: potranno essere della partita a gara in corso, stiamo accelerando per averli al 100% contro il Palermo. Biondi? Ha avuto due infortuni di fila, prima al dito di una mano e questa settimana ha accusato un fastidio ai flessori. Aspetto che Kevin mi metta in difficoltà nelle scelte. Cataldi ha affrontato un piccolo intervento, ma è rientrato da due giorni in gruppo”.

LATINA. “I numeri parlano chiaro. La loro forza è il fattore campo. E’ una squadra che fa giocare male l’avversario. Penso che ci lasceranno l’iniziativa per poi ripartire in velocità. Giocheranno sui nostri errori in costruzione”.

DERBY. “La prossima settimana dipende tanto da questa partita, possiamo caricarci con una grande prestazione. Conosciamo l’importanza della sfida col Palermo, ma prima dobbiamo fare bene a Latina”.