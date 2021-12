Ravanusa: Selene e la sua famiglia sotto le macerie

RAVANUSA – Quattro corpi dei sei dispersi nell’esplosione a Ravanusa sono stati ritrovati dai vigili del fuoco, che hanno scavato per tutta la notte GUARDA LE FOTO. I cadaveri, che si aggiungono ai tre morti già accertati, sono stati individuati sotto le macerie di quello che era il terzo piano del palazzo crollato in seguito all’esplosione: erano tutti insieme coperti dai calcinacci. Si tratta dei corpi di Selene Pascariello, che era in attesa di un bambino, e di suo marito Giuseppe Carmina, che erano andati a trovare i genitori di quest’ultimo, Angelo Carmina e Enza Zagarrio, che abitavano al terzo piano. Restano da individuare i corpi di altri due dispersi.