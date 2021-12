Prende brutto voto, si butta dalla finestra e muore

BARI – Sarebbe un brutto voto appena ricevuto alla base del gesto di un 14enne della provincia di Bari che questa mattina è morto lanciandosi dal primo piano della scuola, un liceo scientifico a Ruvo di Puglia. E’ quanto avrebbero riferito i compagni di classe ai carabinieri.

Il fatto sarebbe successo durante il cambio di lezione, mentre in aula non c’erano professori. Gli investigatori sono ormai convinti che si sia trattato di un gesto volontario, ma continuano le verifiche per escludere del tutto altre possibilità.