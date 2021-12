Palermo: Filippi rischia

PALERMO – Traballa la panchina dell’allenatore del Palermo Giacomo Filippi. Il tecnico di Partinico, subentrato nella stagione scorsa a Roberto Boscaglia, nel pomeriggio incontrerà il presidente del club rosanero Dario Mirri. Nel corso dell’incontro società e guida tecnica faranno il punto della situazione, valuteranno se ci sono i presupposti per proseguire il rapporto di lavoro insieme o se l’unica soluzione al periodo di crisi che sta attraversando il Palermo sia quella dell’esonero.

La squadra rosanero è quinta in classifica nel girone C del campionato di Serie C a undici punti dalla capolista Bari e nelle ultime cinque partite ha messo insieme tre sconfitte, un pareggio e una sola vittoria. In caso di esonero si fa il nome di Silvio Baldini, già allenatore del Palermo sotto la gestione Maurizio Zamparini, reduce dall’esperienza di quattro stagioni alla Carrarese. Il tecnico di Massa aveva rinunciato allo stipendio durante il suo lavoro con la squadra di Carrara: sul suo contratto era prevista solo una penale a carico della società in caso di esonero e un premio per la promozione in B.