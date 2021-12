PALERMO – Due nuovi colpi della “banda del flex”. Si allunga la scia dei furti ai danni degli impianti di distribuzione di carburante sparsi tra Palermo e provincia. I ladri hanno preso di mira due stazioni della Eni, quella di piazza Scaffa e quella di via Oreto che si trova all’altezza di via Buonriposo. Il modus operandi sembra sempre lo stesso. I malviventi sono arrivati con un’auto, probabilmente rubata per l’occasione, e hanno forzato la cassa automatica utilizzando un flex. Dal primo impianto sono riusciti a portare via la cassetta in plastica dentro cui c’erano circa 100 euro. Da quantificare invece il bottino rubato dal secondo distributore.