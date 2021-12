Mascherina anche all’aperto in Sicilia

In Sicilia obbligo della mascherina all’aperto dai 12 anni in su, ulteriori restrizioni per i voli in arrivo da Sudafrica ma anche Egitto, Turchia e Israele e tamponi molecolari e non più brevi – per i migranti dopo l’eventuale quarantena. E’ quanto prevede un’ordinanza di cinque articoli, firmata dal presidente della Regione, Nello Musumeci. “Ho firmato mezz’ora fa – ha spiegato il governatore siciliano -. Ho adottato il provvedimento dopo avere ascoltato le autorità sanitarie”. L’ordinanza entrerà in vigore nelle prossime 24 ore.

Tutto questo anche se il sottosegretario alla Salute Andrea Costa ha sottolineato che “per la prossima settimana pare non ci sia il rischio di cambio di colore per tutte le regioni tranne che per il Trentino Alto Adige”, che potrebbe diventare giallo.

Musumeci ha poi sottolineato la ripresa della campagna vaccinale, rilevando un + 31% di prime dosi nell’ultima settimana in Sicilia. Per il governatore, l’impennata “può anche essere effetto dell’introduzione del super green pass. Siamo all’81,76% delle terze dosi, leggendo il dato anche io sono rimasto sbalordito. Sono convinto che nell’area no vax ci sia una fascia di cittadini cosiddetti non irriducibili, che per timore o insufficiente informazione rimane diffidente. Credo che con un provvedimento drastico e restrittivo, ovviamente straordinario, potremmo recuperare questa larga fascia di indecisi”.