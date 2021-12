Razzia di monopattini a Catania

CATANIA – Una decina di monopattini rubati (uno addirittura ritrovato a Caltanissetta) ed altri dieci manomessi nel tentativo di rimuovere il Gps: parte in salita e con imprevisti il bilancio del servizio a noleggio di monopattini gestito da Helbitz ed avviato lo scorso week end con un test-drive sul lungomare di Catania.

Da sabato mattina ad oggi sono diversi e paradossali gli episodi, segno che evidente che la microcriminalità o balordi cercano di compiere ogni atto pur di raggranellare soldi. “Fin dalle prime ore dall’entrata in vigore del servizio – denuncia Helbiz – si sono registrati furti ed atti vandalici a danno dei nostri mezzi, arrivando persino al recupero di un monopattino nei pressi di Caltanissetta. Tutti i monopattini sono stati recuperati con conseguente denuncia verso i responsabili, anche grazie al supporto della polizia locale e alla perfetta sinergia con l’Amministrazione comunale di Catania. Nonostante tutto – si legge in una nota dell’azienda – il servizio di monopattini elettrici targati Helbiz è stato accolto in modo ottimale dai cittadini con quasi 500 corse in poche ore”.