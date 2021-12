Messina, via Capuano

Eziolino Capuano non è più l’allenatore del Messina. Il club giallorosso, in piena crisi societaria e di risultati, ha deciso di sollevare dall’incarico il tecnico di Salerno che nelle ultime 6 partite sulla panchina peloritana ha raccolto appena un punto (2 vittorie, 2 pari e 6 sconfitte il suo bilancio sin qui in riva allo Stretto).

La notizia del divorzio non è stata ufficializzata, ma l’allenamento mattutino è stato già cancellato e Capuano si è recato in sede per definire le modalità della chiusura del rapporto. Al suo posto potrebbe tornare Sasà Sullo, alla guida del Messina a inizio stagione. Domenica l’Acr sarà impegnato in casa nell’atteso derby con il Catania.