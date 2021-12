MARSALA – Telecamere in prossimit√† delle scuole per contrastare lo spaccio di droghe. E’ quanto ha deciso l’Amministrazione comunale di Marsala, che doter√† la polizia municipale di nuovi strumenti “per una maggiore sicurezza nel territorio”. I fondi utilizzati, circa 60 mila euro, sono quelli statali (ministero dell’Interno) per i progetti “Sicurezza urbana” e “Scuole sicure”. Le nuove telecamere (in tutto, 9 impianti di video-sorveglianza) verranno utilizzate anche per monitorare e contrastare fenomeni di bullismo, spesso di gruppo, e atti vandalici contro beni pubblici.