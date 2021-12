MARSALA – E’ stata approvata dalla giunta municipale la delibera per il via libera alla procedura per l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza di un tratto del lungomare Boeo che negli ultimi anni, per l’azione erosiva delle mareggiate, ha subito il cedimento sotterraneo dei marciapiedi. Per il suo consolidamento la precedente amministrazione comunale aveva redatto un progetto, ottenendo un finanziamento regionale di quasi 2 milioni e 250 mila euro. Ed è relativa proprio a questo finanziamento la delibera che è stata approvata dalla giunta del sindaco Massimo Grillo.