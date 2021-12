MARSALA – Al buio, per un atto vandalico ai danni della linea elettrica che ne alimenta gli impianti di illuminazione, la galleria di Santi Filippo e Giacomo lungo la strada a scorrimento veloce che collega Marsala all’aeroporto di Birgi. “Ignoti – spiega una nota del comune di Marsala – hanno prima forzato le lamiere di copertura dei fili elettrici a servizio della galleria e quindi hanno reciso i cavi”. Appreso il fatto, il sindaco Massimo Grillo ha dichiarato: “E’ incredibile questo atto vandalico ai danni della collettività. Perseguiremo gli autori e stiamo già accelerando gli interventi di riparazione per ripristinare al più presto la percorribilità dell’importante arteria viaria”. “Un grave danno – aggiunge l’assessore comunale Arturo Galfano – che prolungherà ancora la ripresa del transito veicolare sullo scorrimento veloce, già programmato per lunedì prossimo”.