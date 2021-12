“In via Marelli deposito di cassonetti e spazzatura”

Ancora una nuova segnalazione di sporcizia e degrado nelle strade di Catania. Una nostra lettrice, Alessandra Aiello, denuncia su Facebook la situazione invivibile in via Ercole Marelli, nel quartiere di Nesima Superiore. Così ci scrive su Facebook: “Buona sera, sono una residente di via Ercole Marelli, zona Nesima Superiore. La piazza è adibita a deposito di cassonetti autorizzata, ma da chi! In più la spazzatura che riempe la piazza con topi e puzza. Senza parole”. La nostra lettrice ha mandato anche una serie di foto per documentare la situazione. GUARDA LE FOTO

