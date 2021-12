Filippi, niente panettone

Il Palermo ha esonerato l’allenatore Giacomo Filippi affidando la guida tecnica della squadra a Silvio Baldini. Con il nuovo allenatore è stato siglato un accordo contrattuale fino al 30 giugno 2022, con rinnovo automatico in caso di promozione in Serie B. A comunicare il licenziamento al tecnico è stato il presidente del Palermo Dario Mirri nel corso di un incontro che si è tenuto allo stadio.

Insieme all’allenatore Giacomo Filippi sono stati sollevati dall’incarico anche i membri del suo staff Fabio Levacovich, Marco Nastasi ed Emanuele Lupo. Con Baldini arrivano a Palermo anche i suoi collaboratori Mauro Nardini, allenatore in seconda, e Stefano Pardini, preparatore dei portieri. “A Giacomo Filippi, Fabio Levacovich, Marco Nastasi ed Emanuele Lupo – scrive il Palermo in una nota – i più sinceri e sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto, sempre con professionalità, passione e competenza, e i migliori auguri per i progetti a venire”.