Feste ‘perturbate’, ma non in Sicilia

Sono ben tre le perturbazioni che incombono sulle feste, ma non in Sicilia, dove le temperature nei prossimi giorni saliranno. La prima perturbazione, secondo iLMeteo.it, già dalla vigilia di Natale con tanta pioggia e neve in montagna, tra Centro e Nord. Il maltempo darà il meglio di sé nel giorno di Natale. Neppure Umbria, Marche e Sardegna saranno risparmiate dalle fasi piovose.

La seconda perturbazione arriverà domenica e avrà grossomodo la stessa direttrice della precedente, mentre la terza, attesa per lunedì 27, partirà dal Nord Ovest per poi espandersi verso il resto del Settentrione e delle regioni centrali, raggiungendo questa volta anche la Campania.

A causa dei venti più miti meridionali le temperature subiranno un deciso aumento; basti pensare che nel weekend al Centro-Sud, anche in Sicilia, si potranno toccare punte massime di 18°.