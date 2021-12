Evade dai domiciliari, il braccialetto lo incastra

CATANIA – Un diciottenne è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri per evasione dai domiciliari. Un equipaggio è stato inviato sul viale Moncada, a Librino, in seguito al segnale arrivato alla centrale operativa da un braccialetto elettronico che comunicava un arbitrario allontanamento dall’abitazione. I militari dell’Arma sono arrivati tempestivamente presso la residenza del giovane, trovando solo il padre del soggetto ristretto ai domiciliari. Dopo una ventina di minuti, il 18enne è stato rintracciato nei pressi dell’abitazione, per lui sono scattate le manette.