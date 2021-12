Covid, in Sicilia 26 nuovi ricoveri

Sono 1.212 (-156 rispetto a ieri) i nuovi casi di Covid in Sicilia a fronte di 26.781 test effettuati. Il tasso di positività è al 4,5% (ieri 4,4%). L’Isola è all’ottavo posto per numero di nuovi contagi, al primo posto la Lombardia con 5.397. La Regione comunica che 49 casi comunicati oggi sono relativi a giorni precedenti al 14 dicembre 2021.

Si registrano altri 10 decessi che fanno salire il numero complessivo di morti per coronavirus in Sicilia a 7.349. Aumentano i ricoverati in terapia intensiva: oggi sono 61 (+6), 514 sono i ricoverati con sintomi (+20), 339 i guariti.

Questo il dettaglio dei nuovi casi nelle province: Catania 274, Messina 242, Trapani 206, Palermo 194, Siracusa 125, Caltanissetta 107, Ragusa 61, Agrigento 28, Enna 24.

In tutta Italia sono 24.259 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 28.064). Sono invece 97 le vittime in un giorno (ieri 123). Sono 566.300 i tamponi molecolari e antigenici effettuati (ieri erano stati 697.740), col tasso di positività al 4,28%, stabile rispetto al 4% di ieri. Sono 966 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 13 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 78. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 7.726, ovvero 150 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi al Covid sono 362.275, 14.803 in più rispetto a ieri. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 5.389.155, i morti 135.641. I dimessi e i guariti sono invece 4.891.239, con un incremento di 9.403 rispetto a ieri.